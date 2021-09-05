شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية طفيفة لخام برنت و0.8% مكاسب لغرب تكساس الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية بـ 0.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بـ0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي .

وسجلت أسعار النفط 72.61 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.29 دولار للبرميل، حيث هبطت الأسعار، وذلك علي خلفية تقرير الوظائف الأمريكية والذي أشار إلي عدم انتظام التعافي في ظل جائحة فيروس كورونا.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.