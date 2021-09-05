شكرا لقرائتكم خبر عن مركز غوص تابع لـ"طلعت مصطفى" ينجح في إنقاذ غواصين في مضيق تيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مركز غوص سيناء بلوز التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، من إنقاذ اثنين من الغواصين، بموقع غوص توماس ريف على بعد 5 أميال شمالي موقع غوص رأس نصراني، كما قدم المركز الرعاية الطبية اللازمة للغواصين وإعادتهم للشاطئ، يأتي ذلك في إطار جهود مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تقديم الدعم والمساندة لمراكز الغوص بالمدن السياحية، في ظل ما يتميز به مركز غوص سيناء بلوز التابع للمجموعة من إمكانيات حديثة وغواصين على أعلى مستوى، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المجموعة لتقديم أفضل خدمات لزوارها والمجتمعات العاملة بها.

جاء ذلك استجابة لمناشدة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لجميع مراكز الغطس المتواجدة بمضيق تيران ونبق للبحث أمام شواطئ الفنادق المتواجدين بها عن اثنين من الغواصين اختفوا داخل مضيق تيران لمدة ساعتين، وعلى الفور استجابت لنشات سيناء بلوز التابع لـ مجموعة طلعت مصطفى للاستغاثة، وتمكنت من العثور على الغواصين المفقودين بعد ساعتين وتم تقديم الرعاية الطبيبة لهم والعودة بهم إلى الشاطئ.

وتملك مجموعة طلعت مصطفى القابضة، منتجع سياحي فاخر بمدينة شرم الشيخ محط أنظار للسياح من مختلف الجنسيات، في ظل تميزه بموقع فريد يطل مباشرة على خليج القرش، وعلى بعد دقائق قليلة من مطار شرم الشيخ الدولي.