شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب عالمياً وفي السوق المحلي ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 792 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 24 سجل 904 جنيهات، وعيار 21 سجل 792 جنيها، وعيار 18سجل 678 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها، أونصة الذهب 1827 دولارا.

وكانت أسعار الذهب العالمية تدور في قناة سعرية شبه ثابتة منذ مطلع هذا الأسبوع حتى ختام التداول رغم التقارير والأحداث الاقتصادية غير المؤثر، لذلك يغلق السوق العالمي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة وسط ترقب لعدد من الأحداث.

وشهدت أسعار الذهب بختام تعاملات الأسبوع ارتفاع محدود بقيمة جنيهين فقط ليسجل سعر الذهب مبلغ 792 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر

سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة السوق العالمي، إذ تتحرك أسعار المعدن النفيس في البلاد وفق متغيرات سعر الأونصة في البورصات العالمية وفي التداولات الفورية.