شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 5-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 5-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.54جنيه للشراء، و18.73 للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 18.49جنيه للشراء، و18.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.54جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل 18.48جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.53جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.53 جنيه للشراء. 18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.54 جنيه للشراء. 18.73 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.54 جنيه للشراء. 18.73 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء. 18.74 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.59 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.59 جنيه للشراء. 18.75 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء. 18.75 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.59 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.59 جنيه للشراء. 18.75 جنيه للبيع.