شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، النساجون الشرقيون للسجاد، مدينة نصر للإسكان والتعمير، حديد عز، البنك التجاري الدولي، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 11206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2551 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 13587 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4374 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4073 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.81% ليصل إلى مستوى 4407 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال الفابضة للاستثمارات المالية، رواد الساحة-رواد، مرسى مرسى علم للتنمية للسياحية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، 400 ألف سهم، 17107 سهم، 482.7 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 98001 سهم، 540 ألف سهم، 33120 سهم، 35.5 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 60 ألف سهم، 12010 سهم، 158.4 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 764.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 10 آلاف سهم، 16161 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بالم هيلز للتعمير، 45620 سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات تعليم لخدمات الإدارة، بنك كريدي أجريكول مصر، مصر للفنادق، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 100 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1000 سهم، 80 سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي، عدد 6.8 مليون سهم بسعر 7.6338 حنيه بقيمة إجمالية 5.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 13.2401% إلى 11.5412%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركات بلتون لتداول الأوراق المالية، البنك العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

وأعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، شراء المساهم أحمد رمضان علي خليل عدد 45620 سهم بسعر 21.03 جنيه بقيمة إجمالية 959.1 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 5.392% إلى 6.055%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 1.02 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8.37%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 117 مليون جنيه مقابل 170 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 31.2%.

وأعلنت الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)، مبيعات بلغت 10.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 26.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 61%، وبلغ صافي الخسائر 98.3 مليون جنيه مقابل خسائر صافية بلغت 124.6 مليون جنيه للفترة المقابلة بانخفاض بلغت قيمته 26.4 مليون جنيه نتيجة لانخفاض في الأجور وكذلك الانخفاض في حجم المبيعات حيث تزيد تكلفة المبيعات عن أسعار بيعها لزيادة معدلات استهلاك الخامات والطاقة لتقادم خطوط الإنتاج، ولذا تم تعليق النشاط الإنتاجي منذ 25 سبتمبر عام 2019 ولحين الانتهاء من أعمال تطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج والاقتصار على بيع من المخزون.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة (المملوكة بنسبة 99.8%) عقد لصالح شركة كهرباء غانا لإنشاء محطة محولات رئيسية جهد بقيمة 16.7 مليون دولار، ويشمل نطاق أعمال "السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة" التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم التشغيل خلال 24 شهر من تاريخ بدء الأعمال.