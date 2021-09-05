شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 30 ألف طن أرز شهريا لوزارة التموين ضمن المناقصة الجديدة نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة عن أنه سيتم إجراء مناقصة جديدة لتوريد الأرز الأبيض المحلى لصالح وزارة التموين لطرحه على بطاقات التموين ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى العام المقبل بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب بأن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات فى نقص أى سلعة طوال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة وان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين نجح فى توفير كافة السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية او منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية .

ومن جانبه أوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على إجراء مناقصة جديدة في شهر أكتوبر 2021 على أن يتم بدء التوريد الأرز المحلى الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية اعتبارا من أول شهر نوفمبر 2021، وأنه من المقرر توريد كميات تتراوح من 30 ألف إلى 40 ألف طن أرز شهريا وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، وذلك في أطار حرص شعبة الأرز على توفير اى كميات تحتاجها الوزارة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى في التعاون الكبير من وزير التموين بعد نجاحه فى توفير وتأمين مخزون من كافة السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة .

وأضاف "شحاتة" أن شعبة الأرز قامت بتوريد ما يقرب من 240 ألف طن أرز على مدار الأشهر الماضية من إجمالي الكميات المتعاقد عليها من المناقصة الأخيرة وهى 270 الف طن، وانه خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، سيتم الانتهاء من توريد باقي الكميات المتعاقد عليها وهى 30 ألف طن ليبدأ اعتبارا من أول نوفمبر 2022 توريد الأرز ضمن المناقصة الجديدة، لافتا إلى أنه من المقرر الحصول على كميات من الأرز المحلى خلال موسم الحصاد الحالي تقرب من 5 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 3 ملايين طن أبيض وأن هذه الكميات تكفى الاحتياجات حتى أغسطس 2022 .