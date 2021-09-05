شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس: تدريب 150 مصنعا على زيادة الإنتاج والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات شهادات اجتياز التدريب للمصانع، حيث جري تدريب 150 مصنعا منهم 53 مصنعا على التصدير خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، إن الغرفة خلال الشهور الماضية دربت 150مصنعا لرفع الكفاءة لديهم وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات الأسواق، وتدارك ما يتطلبه السوق الخارجي أيضا.

وأشار عبد السلام خلال تسليم الشهادات على المصانع التي جرى تدريبها، إلي استمرار غرفة صناعة الملابس الفترة القادمة في توسيع دائرة التدريب والتأهيل للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة انتاجياتهم وكذلك مساعدتهم على الارتقاء بجودة الإنتاج والصادرات.

وأكد عبد السلام أن سوق صناعة الملابس الجاهزة في البلاد تطور بصورة كبيرة جدا وأصبح يغطي 80% من الاحتياجات المحلية و20% فقط للاستيراد وهذا إن دل يؤكد قدرات الصناعة الوطنية على تلبية الاحتياج الداخلي بل والاتجاه نحو التصدير بحجم صادرات سنوية تتخطي 1.5مليار دولار.