شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس تدعم إنشاء 100 موقع إلكتروني للمصانع الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، أنه يتم حالياً التعاون مع إحدى الشركات لتسهيل إنشاء مواقع إلكترونية للمصانع بأسعار أقل من ميثلاتها في الأسواق، على أن تتحمل غرفة صناعة الملابس تكلفة إنشاء 100 موقع اليكتروني للمصانع الصغيرة والمتميزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي باليوم لإطلاق منصة لصناعة الملابس، أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نسبة 90٪ من قطاع الملابس وذلك من إجمالي 10 آلاف مصنع عاملين بالقطاع.

وأضاف عبد السلام، "المصانع الكبيرة التي استطاعت مواكبة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية عددها لا يتعدى 500 إلى 600 مصنع على إجمالي الجمهورية"، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على دعم الصناعات الصغيرة من خلال المنصات الاكترونية الجديدة والمعارض السنوية المتخصصة في مجال الملابس.

وقالت فرح عبد السلام مدير الشركة المكلفة بإطلاق المواقع الجديدة، إنه يجري تدشين منصات ومواقع لتسويق انتاج المصانع وتدشين مواقع لتسهيل عملية الشراء، وكذلك تجهيز خطة استراتيجية سنوية للمصانع من أجل زيادة وتحريك المبيعات.

وأشارت خلال إلي التسهيل على المصانع في إطلاق حملات ترويجية على المستوى الداخلي، على أن يجري تدشين موقع يشمل كافة المعلومات عن المصانع أعضاء عرفة الصناعة ويحتوى بيانات كاملة عن إنتاج المصنع.