شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة فودافون مصر لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز عملية التحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استراتيجية بنك مصر وشركة فودافون لدعم وتفعيل التحول الرقمي ومساندة المشروعات الصغيرة وتقديم حلول متكاملة لدعم ذلك القطاع لتلبية كافة احتياجات المشروعات الصغيرة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة فودافون مصر، وقد قام السيد الأستاذ / عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع الأستاذ / كريم شحاتة رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر بحضور الأستاذ / شهاب زيدان – رئيس قطاع التحول الرقمي ببنك مصرو لفيف من قيادات بنك مصر وشركة فودافون مصر.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم الخدمات والمنتجات المالية وغيرالمالية للمشروعات الصغيرة من قبل بنك مصر وشركة فودافون مصر، حيث يتم تقديم عرض قيم للعملاء من شركات المشروعات الصغيرة يشمل كافة الحلول والمنتجات التي تلبي احتياجات هذه الفئة من العملاء ، حيث يقدم بنك مصر خدمات كثيرة من ضمنها قرض (أكسبريس مشروعات صغيرة) ، وشركة فودافون مصر تقدم لهم مجموعة من الخدمات التي تساندهم في تطبيق عملية التحول الرقمي، وفي الصمود أمام التحديات المختلفة ،وذلك لتقديم حلول فريدة لعملاء بنك مصر من الشركات و عملاء شركة فودافون مصر من خلال منصة الVHUB والذي يهدف الى توسيع نطاق الأعمال مع الحفاظ على العمليات الحالية التي تجرى داخل المؤسسات، بالإضافة إلى مساندة الشركات لدمج جميع الأعمال بشكل واضح ومنظم يجعل العملية الإدارية أكثر سلاسة بدون تعقيدات، ذلك إلى جانب توفير التكاليف والوقت.

كما يهدف البروتوكول الى تقديم عروض حصرية لعملاء الشركات الصغيرة على خطوط المحمول الخاصة بالشركات، وذلك بهدف تحقيق تكامل بين عمليات التمويل الفائق السرعة (قرض أكسبريس مشروعات صغيرة) المقدم من بنك مصر وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المقدمة من شركة فودافون مصر لمساعدة شركات المشروعات الصغيرة على تطوير أعمالهم.

هذا و قد صرح السيد الأستاذ / عاكف المغربى انه قد تم توقيع هذا البروتوكول في ضوء استراتيجية بنك مصر الهادفة لتوفير الحلول الرقمية للعملاء، وتعزيز الخدمات الرقمية التي يقدمها بنك مصر بهدف تلبية احتياجات عملائه، كقرض (أكسبريس مشروعات صغيرة) الذى يعتبر أول قرض رقمي متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر من خلال قطاع التحول الرقمي بالبنك، حيث يُمكّن عملاء البنك من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل هذا القرض هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك، وأشار السيد الأستاذ / عاكف المغربى - ان قرض (أكسبريس مشروعات صغيرة) قد حقق نجاحاً كبيراً حيث وصل حجم التمويل لأكثر من 10 مليار جنيه قبل انتهاء العام الأول من اطلاق المنتج ،مما انعكس علي أداء المنتجات الرقمية و حفز البنك على اطلاق اول مرابحة لتمويل المشروعات الصغيرة اونلاين حيث تم اطلاق منتج " بنك مصر اكسبريس معاملات إسلامية " بداية من شهر أغسطس 2021 تحت اشراف هيئة رقابة شرعية .

و من جانبه اكد الأستاذ / كريم شحاتة أن منصة V-Hub مصممة خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة في مواجهة العديد من التحديات التي تقابلهم في إدارة عملهم، كما تعرض لهم بشكل أساسي الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجاتهم، مع تقديم الدعم الكامل من أول بداية عملية التسجيل على المنصة واختيار الحلول التكنولوجية إلى خطوات ما بعد التشغيل، كما توفر "فودافون مصر" للمستخدمين خدمات استشارية من خبراء لديهم دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة، وخاصة الشركات الصغيرة واقتراح الحلول المناسبة لها، هذا وأوضح الأستاذ / كريم شحاتة أن المنصة يتوافر بها أكثر من 100 حل تكنولوجي للشركات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى وأيضاً شركاء محليين لديهم خبرة باحتياجات السوق المصري والشركات الصغيرة العاملة به، وأشار الأستاذ / كريم شحاتة ان تلك الحلول مستضافة على فودافونcloud في مصر وتتمتع بمستوى عال من تأمين وحماية المعلومات.

هذا ويسعى بنك مصر وشركة فودافون مصر لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس إيجابياَ على تعظيم دور المؤسستين في دعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة لتشجيع إقامة تلك المشروعات والابتكار من أجل تحقيق نمو اقتصادي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.