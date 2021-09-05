شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندرية للحاويات" توقع عقدا مع "CMA CGM" العالمية للتداول على أرصفة محطاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، توقيع عقد اتفاق مدته عامان بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة CMA CGM الفرنسية العالمية للخطوط الملاحية، والتي تعد من أكبر الخطوط المتعاملة مع الشركة من حيث حجم التداول.

وقع الاتفاق كل من اللواء ياسر هيكل العضو المنتدب الجديد لشركة الإسكندرية للحاويات، والمهندس طارق زغلول المدير التنفيذي لشركة CMA CGM في مصر.

ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية استراتيجية على مختلف المحاور تمكن شركة الإسكندرية للحاويات من الحفاظ على العملاء الحاليين ومحاولة جذب عملاء جدد.

وبموجب هذا العقد ترسو سفن الخط الملاحي CMA CGM على أرصفة المحطات التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والداخلية، لإجراء أعمال الشحن والتفريغ وتداول الحاويات.

كما يؤكد هذا التوقيع حرص الشركة الدائم على الاستجابة لمطالب الخطوط كبيرة الحجم والتي تتركز في معدلات الاَداء المرتفعة وتقديم خدمة مميزة بأسعار تنافسية، هذا إلى جانب التحديث المستمر لمعدات الشركة والاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة TOS في إدارة وتشغيل السفن والساحات والبوابات، ونظام ERP لإدارة موارد الشركة وإتمام عملية التحويل الرقمي .

ويشار إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تعد أولى شركات القابضة للنقل البحري والبري في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني مع العملاء وجميع الجهات الحكومية .