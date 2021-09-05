شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس: 300 مليار جنيه حجم الاستهلاك السنوي من الملابس والمفروشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، أن حجم احتياج واستهلاك مصر من الملابس والمفروشات يصل إلي 300 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلي أن حصة الإنتاج الوطني وصل إلى 80% حالياً.

وأضاف، أن حجم واردات مصر من الملابس الجاهزة في فترة من الفترات قبل صدور القرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الموردة وصلت إلي 13 مليار دولار من الصين فقط وحوالي 5 الي 6 مليار دولار من تركيا، لكن مع صدور القرار تم تنظيم سوق استيراد الملابس وارتفع الاعتماد على الصناعة الوطنية لتصبح حصة الصناعة الوطنية 80% مقابل 20% للمستورد.

وأضاف خلال مؤتمر غرفة صناعة الملابس الجاهزة لإطلاق منصة اليكترونية للترويج لصناعة الملابس الجاهزة، أن السوق قبل 2016 كان يشهد سيطرة المستورد بنسبة تصل إلي 60% مقابل 40 % للانتاج الوطني والصناعة المحلية، مشيراً إلى أن قرار ضبط الاستيراد ساهم في إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية لتحصل على نصيب 80% الآن من السوق.

وأشار إلى أن ضبط الاستيراد أتاح للصناعة الوطنية تصنيع وإنتاج أنواع جديدة لم تكن موجودة في السوق، وكذلك اتجاه المستهلك المصري إلي الإنتاج المحلي، والشركات والمصانع الآن أصبح لها قدرة على منافسة الإنتاج المستورد.