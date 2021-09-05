شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي للاستثمار يعلن تغطية المرحلة الثانية من تداول حقوق الأولوية بـ 648% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن بلوغ نسبة التغطية بنهاية فترة بيع الأسهم المتبقية 648%.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن إجمالي عدد الأسهم المباعة بلغ 9.753 مليون سهم، بقيمة 151.753 مليون ريال، وبمتوسع بيع للسهم بلغ 15.56 ريال.

يُذكر أن البنك قام بالمرحلة الأولى من الاكتتاب ببيع عدد 65.241 مليون سهم من أسهم الخزينة من إجمالي عدد 74.995 مليون سهم.

وأفاد البنك، في بيان سابق، بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها تبلغ 880.764 مليون ريال، علماً بأن نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة تبلغ 87%.

وكانت الجمعية العمومية للبنك قد أقرت الموافقة على بيع الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق في البنك "شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل"، والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة.

وأشار البنك إلى أن عدد الأسهم المستحوذ عليها من شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل تبلغ 56.245 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحوذ عليها من شركة بنك ميزوهو المحدودة تبلغ 18.749 مليون كأسهم خزينة، ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"أسهم الخزينة".

وسبق أن أعلن البنك، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية بيع أسهم الخزينة، ليُصبح تاريخ الأحقية 11 أغسطس الجاري، وبسعر بيع يبلغ 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد من أسهم الخزينة.

ويهدف البنك من خلال تنفيذ عملية بيع أسهم الخزينة إلى دعم مركزه المالي وسيتم استخدام متحصلات البيع لتقوية قاعدة البنك الرأسمالية ورفع نسب السيولة لديه وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية.

ويُشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 287.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 262.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات إلى 588.5 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 609.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.