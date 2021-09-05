شكرا لقرائتكم خبر عن "دله الصحية" تحصل على تمويل طويل الأجل بـ 357.5 مليون ريال من وزارة المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دلة للخدمات الصحية عن حصولها على تمويل طويل الأجل من وزارة المالية "صندوق دعم المشاريع"، بقيمة 357.479 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، الهدف من القرض هو المساعدة على إتمام وتجهيز مبنى العيادات بمستشفى دله نمار مما سيؤدي لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى من عيادات واسرة مما سينعكس ايجاباً على إيرادات المستشفى.

كذلك يُسهم القرض في إعادة تمويل انشاءات ومعدات مستشفى دله نمار والذي سيحسن دورة رأس المال والتدفقات النقدية للشركة.

وبحسب البيان، تم أخذ التمويل بضمان سندين لأمر مقدم من قبل شركة دله للخدمات الصحية لصالح وزارة المالية بقيمة التمويل الممنوحة، بالإضافة إلى رهن صك أرض مستشفى دله نمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة إيرادات التشغيل نتيجة لتنامي اعداد المراجعين والمرضى المنومين بمستشفيات دله، وزيادة نسب تشغيل مستشفى دله نمار مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 104.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 26.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.