شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية الزراعية" تتقدم بملف زيادة رأس مالها للسوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن تقديمها، يوم الخميس الماضي، ملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية للحصول على موافقتها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية تطرأ بهذا الشأن في حينه.

يُذكر أن إدارة الشرقية للتنمية أوصت بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 225 مليون ريال، ليُصبح إجمالي رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال بدلاً من 75 مليون ريال، وذلك بطرح أسهم حقوق أولوية بعدد 22.5 مليون سهم.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن زيادة رأس المال بهدف تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وقامت الشركة، في فبراير الماضي، بتعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي لرفع راس مال الشركة من خلال الاكتتاب في اسهم حقوق الأولوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 504.3 ألف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى مجموعة عوامل أهمها تسجيل مستحقات الرئيس التنفيذي عن الفترات السابقة خلال الربع الحالي بالإضافة الى إعادة تصنيف بعض بنود المصاريف الامر الذي أدى الى ارتفاع تكلفة التشغيل للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.