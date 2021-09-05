شكرا لقرائتكم خبر عن "مسك" تتحول للربحية بالربع الثاني لانخفاض المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المصاريف خلال الربع الحالي خاصة مصاريف البيع والتسويق.

وارتفعت الإيرادات إلى 124.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 115.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 0.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020.