شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تقرر خفض المصاريف 50% عدا التشغيلية بـ 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت مؤسسة البترول الكويتية مجموعة من إجراءات تقنين وترشيد الإنفاق للسنة المالية الحالية 2022/2021.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي أنه سيتم تخفيض الصرف من إجمالي الموازنة التشغيلية للسنة المالية الحالية 2022/2021 بما لا يقل عن 10% بحسب صحيفة الأنباء.

وذكرت الزعابي في التعميم أنه سيتم تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة العام المالي الحالي، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي إلا المرتبط بمتطلبات العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم تخفيض المهمات الرسمية بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة وتخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة، وتخفيض عقود الخامات غير الأساسية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة والتي تشمل (نظافة ، حماية وامن ، إدخال البيانات والطباعة ، مراسلين وفندقة ، ضيافة وهدايا ، إعلانات ودعاية وغيرها).

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن العجز المالي في ميزانيتها حسب الخطة الخمسية من المتوقع أن يصل في نهاية السنة المالية الخامسة 2024/2025 إلى 16.4 مليار دينار عند الصرف على المصروفات الرأسمالية.

وذلك من خلال تحصيل تدفقات نقدية داخلة تقدر بنحو 73.7 مليار دينار مع وجود العديد من الالتزامات تتمثل في 56.6 مليار دينار ايرادات محولة و16.9 مليار دينار مصروفات رأسمالية و7.4 مليار دينار توزيعات ارباح سابقة الى الاحتياطي العام ونحو 9.2 مليار دينار توزيعات ارباح مستقبلية ليصبح العجز المالي 16.4 مليار دينار.