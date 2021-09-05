شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. الطماطم بين 3-6 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضار اليوم الأحد 5-9-2021 بالنسبة لأسعار الجملة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الطماطم تتراوح بين 3-6 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الكوسة بين 3-6 جنيها للكيلو، أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا الخضراء 10-20 جنيها، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم بين 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.