شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس: 90% من مصانع القطاع صغيرة ومتوسطة.. وتدشين منصة لترويج إنتاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعي إلي تطوير قطاع الملابس الجاهزة في مصر، مشيراً إلى توقيع بروتوكول لإطلاق منصة رقمية لزيادة مبيعات القطاع والترويح للانتاج في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأشار عبد السلام خلال مؤتمر صحفي اليوم في اتحاد الصناعات، أن هناك تنامي كبير بحجم التجارة الاليكترونية الأمر الذي تطلب منا التدخل الفوري لمواكبة هذه التطورات عبر تدشين المنصة الاليكترونية لزيادة وتنشيط حركة بيع الملابس الجاهزة.

وأشار الدكتور محمد عبد السلام، أن إطلاق البوابة الالكترونية يعد نقلة نوعية في صناعة الملابس الجاهزة في مصر وآليات تسويق منتجاتها، حيث ستكون البوابة نافذة للمصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لعرض وتسويق المنتجات والوصول إلي العملاء المستهدفين في فالأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال اليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع احدث التكنولوجيات، وسوف تعمل المنصة الجديدة على عرض منتجات المصانع من أعضاء الغرفة، مع ربطها بالمنصة الالكترونية الخاصة بكل مصنع .

وتابع الدكتور محمد عبد السلام، أن تجارة الجملة في قطاع الملابس كان بها بعض المشكلات التي كان يجب التدخل لحلها بصورة سريعة، الأمر الذي تطلب تدشين المنصة الاليكترونية لبيع منتجات الملابس وترويجها، مشيراً إلى أن 90% من قطاع الملابس صناعات صغيرة ومتوسطة وهناك 10 آلاف مصنع بالقطاع الملابس، وهناك حوالي9 آلاف مصنع يحتاج دعمه تسويقيا وهناك 1000 مصنع فقط لديه قدرة على مواكبة التطوير في مسألة التعامل مع المنصات الاليكترونية والترويج من خلالها.

وأشار إلي أن قطاع الملابس الجاهزة فقد قدراته في السوق الأفريقي والعربي وهذا جعل غرفة صناعة الملابس الاتجاه نحو التجارة الاليكترونية، لافتاً إلى أنه يجري التعاقد مع إحدى الشركات لتدشين موقع اليكتروني يسهل استخدامه من قبل أصحاب المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك جهاز تنفيذى لغرفة الملابس لمتابعة المنصة والخدمات المقدمة للمصانع.

وأضاف المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة شركه جاهز ماركت بأن استخدام التكنولوجيا وآليات التجارة الإلكترونية في قطاع الملابس الجاهزة سيؤدي الي طفره غير مسبوقة للمصانع المصرية، حيث تستطيع المصانع الوصول الي قاعده عملاء كبيره في كافة أنحاء البلاد إضافة الي فتح اسواق تصديريه جديده، ذلك مع تحسين نسب الأرباح لضمان سداد قيمه المبيعات، ورفع عبء المشاكل اللوجستية.

بدوره قال وائل علما رئيس الشركة المطلقة للمنصة الرقمية، أن حجم التجارة الاليكترونية لقطاع الملابس الجاهزة يسجل 759 مليار دولار سنوياً تمثل 22% من حجم حركة التجارة لقطاع الملابس في العالم، مشيراً إلى تنامي سنوي في حجم التجارة الاليكترونية لقطاع الملابس بنسبة 10% وكان يجب مراعاة هذه التطورات في مصر لنواكب التطور العالمي من أجل زيادة وتنشيط القطاع.