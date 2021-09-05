شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن يتراوح بين 14300-14700جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد 5-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد تتراوح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700جنيها للطن.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أسعار الأسمنت الأسود البورتلاندي تتراوح بين 880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.