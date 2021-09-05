شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأحد.. الكيلو يتراوح بين 27--29 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 5-9-2021 في السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال محمد الفيومي- تاجر دواجن- إن الأسعار مستقرة نسبيا، حيث تراوحت أسعار الدواجن المزارع بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك بين 27-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيها، أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة.

وأضاف الفيومي أن أسعار البيض المزارع تتراوح بين 36-37 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك 40- 42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.