شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ أكثر من 92 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بحدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 15 مليارا و100 مليون جنيه إجمالي استثمارات المشروعات السكنية بالمدنية

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي صدر لها القرار الجمهوري رقم 645 لسنة 2020، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ والتخطيط لأكثر من 92 ألف وحدة سكنية أغلبها لمحدودي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة.

وأكد الوزير، أنه تم بالمدينة مراعاة قضية توفير السكن الميسر "الملائم" بالمدينة عند التخطيط لتنفيذ المشروعات، وهو ما تم ترجمته في زيادة إقبال المواطنين على حجز الوحدات السكنية المختلفة ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي سبق وشملت حجز وحدات سكنية بمدينة حدائق العاصمة، مما استوجب طرح تنفيذ استكمال للمشروعات المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن، مشيراً إلى أن المخطط العام لمدينة حدائق العاصمة، يشتمل على مناطق إسكان متنوعة الكثافات، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، ومحاور خضراء، ومناطق لوجستية ومشروعات استثمارية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه بالنسبة لمنطقة الـ2350 فداناً بمدينة حدائق العاصمة، تم وجارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين"الإعلان العاشر" لمنخفضي الدخل، وجارٍ تنفيذ 32088 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين "الإعلان الـ14" لمنخفضي الدخل، بجانب طرح تنفيذ 30420 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين ضمن استكمال تنفيذ وحدات الإعلان الـ14، وجارٍ طرح تنفيذ 1824 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل "الإعلان الـ15"، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات السكنية التي تم ضخها بالمدينة حتى الآن يقدر بنحو 15مليارا و100مليون جنيه.

وفي ذات السياق، أكد وزير الإسكان، حرص الدولة على مواصلة خطة التعمير والتنمية بالمناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية كافة، لافتاً إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً تستهدف زيادة النسبة المعمورة للأراضي من 7% إلى 14%، وهو ما يحرص على متابعته أولا بأول الرئيس عبد الفتاحالسيسى، رئيس الجمهورية.

وبالنسبة لموقف تنفيذ المشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى بمنطقة الـ2350 فدانا، أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم إسناد وجارٍ تنفيذ 15 مبنى خدمياً متنوعا يضم (3 مدارس – حضانتين – وحدة صحية – مخبزين – 4 أسواق تجارية نموذج 8 محال - مركزي شباب - ودور عبادة)، وجارٍ طرح تنفيذ ( مدرسة – 3 حضانات – وحدتين صحيتين – قسم شرطة – 3 أسواق تجارية – 5 ملاعب - موقف إقليمى)، وجارٍ استكمال طرح تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية الأخرى وفقاً لخطة تسليم وتسكين الوحدات بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز: بالنسبة لمشروعات المرافق، جارٍ تنفيذ أعمال الطرق "الفرمة" بسكن لكل المصريين بإجمالي أطوال 47 كم بنسبة تنفيذ 80%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه - صرف - ري - كهرباء - غاز - اتصالات - أسفلت) بنسبة تجاوزت الـ40%، وجارٍ طرح تنفيذ محطة كهرباء ومحطة مياه وخط تغذية مياه، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق الأخرى للإعلان الـ14.