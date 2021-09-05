شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 5-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-9-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والارتفاع، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.54 للشراء، 18.73 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى 18.49 للشراء، 18.65 جنيه للبيع وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 18.54 للشراء، 18.73 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى 18.49 للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.59 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى 21.51 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى 49.32 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.