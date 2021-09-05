شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2558 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4080 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.