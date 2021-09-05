شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 5-9-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأحد 5-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.