شكرا لقرائتكم خبر عن 24 سهمًا بالبورصة المصرية ارتفعت بأكثر من 10% خلال 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفاعه وصعد بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 11301.36 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 3038.01 نقطة، وحقق 24 سهمًا صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال 5 جلسات وهي:

1- بنك الشركة العربية المصرفية بنسبة 10% ليغلق عند مستوى 4.400 دولار.

2- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 10.45% ليغلق عند مستوى 68.780 جنيه.

3- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.55% ليغلق عند مستوى 121.720 جنيه.

4- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 11.88% ليغلق عند مستوى 81.720 جنيه.

5- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 12.50% ليغلق عند مستوى 2.340 جنيه.

6- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 12.63% ليغلق عند مستوى 0.874 جنيه.

7- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 12.92% ليغلق عند مستوى 156.040 جنيه.

8- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 13.29% ليغلق عند مستوى 5.540 جنيه.

9- الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 13.58% ليغلق عند مستوى 3.930 جنيه.

10- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بنسبة 14.09% ليغلق عند مستوى 38.370 جنيه.

11- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 14.41% ليغلق عند مستوى 11.990 جنيه.

12- الألومنيوم العربية بنسبة 14.49% ليغلق عند مستوى 49.930 جنيه.

13- العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 15.09% ليغلق عند مستوى 0.122 دولار.

14- اودن للاستثمارات المالية بنسبة 15.50% ليغلق عند مستوى 7.450 جنيه.

15- النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 16.24% ليغلق عند مستوى 0.229 دولار.

16- العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 17.38% ليغلق عند مستوى 42.950 جنيه.

17- بنك الكويت الوطني-مصر بنسبة 18.15% ليغلق عند مستوى 18.940 جنيه.

18- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 19.22% ليغلق عند مستوى 36.590 جنيه.

19- راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 20.59% ليغلق عند مستوى 4.510 جنيه.

20- العربية للمحابس بنسبة 21.53% ليغلق عند مستوى 2.540 جنيه.

21- الدلتا للسكر بنسبة 22.850% ليغلق عند مستوى 19.680 جنيه.

22- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 28.5% ليغلق عند مستوى 10.010 جنيه.

23- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 29.72% ليغلق عند مستوى 5.500 جنيه.

24- مصر للألومنيوم بنسبة 35.87% ليغلق عند مستوى 28.030 جنيه.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 13 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 386.3 مليار جنيه إلى 392.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 143.1 مليار جنيه إلى 148.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.