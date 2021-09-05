شكرا لقرائتكم خبر عن "التصدير والاستيراد" يوقع اتفاقية تدعم الصادرات السعودية غير النفطية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لإطلاق منتج خاص بالتأمين يساعد البنوك السعودية في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.

وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك سعد بن عبدالعزيز الخلب، وأسامة بن عبدالرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بحضور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد بالعاصمة طشقند في أوزبكستان، بحسب بيان صحفي أطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتأتي جهود البنك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية التي وصلت حصتها بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 310 مليارات ريال. وزيادة نسبتها من نحو 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ومؤخرا وبخصو الصادرات الغير نفطية بالسعودية، قال مدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية، مشاري القويزاني، إن ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها خلال يونيو 2021، على أساس سنوي، يعزى إلى ارتفاعات رئيسية في القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف.

وأضاف القويزاني أن تلك القطاعات قادت الارتفاع بتأثير مباشر وغير مباشر من ارتفاع أسعار النفط، وحافظت الصادرات غير النفطية على ارتفاعها خلال الثلاثة أشهر الماضية، واستمرت في الأداء المميز بتخطيها حاجز 20 مليار ريال شهرياً على التوالي.

وذكرت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، يوم الأحد الماضي، أنها تعتز بتسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.

ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.