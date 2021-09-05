شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية لإعادة التمويل" و"التأمينات الاجتماعية" توقعان اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السبت 4 سبتمبر، عن توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" الممول من قبل المؤسسة.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيتين سابقتين ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليار ريال.

كما تأتي الاتفاقية ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني لتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته المؤسسة عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، وقعت اتفاقية في نهاية يونيو الماضي شراكة مع البنك العربي الوطني بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي سابق على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.