شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية السعودية تصدر 10 آلاف رخصة عمل حر خلال 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن توظيف 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال إصدار رخصة "العمل الحر" وتنفيذ 148 برنامجاً تدريبياً لتدريب 450 مختصاً في الموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أنها أصدرت 8140 وثيقة عمل حر خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن إجراء برامج تدريبية مكثفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة، إلى أن عائد مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني بلغ 207.27 مليون ريال بالنصف الأول من العام الحالي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين، كما أسهمت في تقليل الخلافات والقضايا العمالية، وبلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونياً أكثر من 3.6 مليون عقد عمل.

يشار إلى أن عدد الحاصلين على وثيقة العمل الحر بالسعودية وصل 631,518 مواطن ومواطنة، وذلك منذ انطلاق البرنامج بنهاية عام 2019 وحتي منتصف أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن عدد المسجلين في 2021 بلغ حتى الآن 292,315 شخصاً، في حين بلغ عدد المسجلين خلال العام الماضي 282,766.