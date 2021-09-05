شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 5 سبتمبر حتى 9 سبتمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة صناعات كهربائية، الكيميائية، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من الخريف لتنقية المياة، التعمير، أسواق عبدلله العثيم فضلاً عن صرف أرباح كل من شركة بن داود، أسمنت العربية، أسمنت القصيم.

تبدأ شركة بن داود القابضة، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 142.9 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النصف الأول 2021، بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم.

وتبدأ شركة الأسمنت العربية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 125 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتصوت عمومية شركة الصناعات الكهربائية، يوم الثلاثاء، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 10 سبتمبر 2021، ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 9 سبتمبر 2024.

وتبدأ شركة أسمنت القصيم، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2021، بقيمة 90 مليون ريال، يتم توزيعها بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تصوت عمومية الشركة الكيميائية السعودية القابضة، يوم الأربعاء، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ الأول من يناير 2022، ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ31 ديسمبر 2024.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم عن النصف الأول 2021، بقيمة 180 مليون ريال، بواقع 2 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 20%.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع أرباح شركة الرياض للتعمير عن النصف الأول 2021، بقيمة 177 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.