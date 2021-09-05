الاقتصاد

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي المزارع يتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الأحد 5-9-2021 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف بحسب التسعيرة الرسمية في سوق العبور للجملة. 

 

سجل البلطي مزارع 1 بين 22-25جنيها للكيلو  ، واستقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو ،أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

وسجلت أسعار البوري "1" بين 49-55جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 37 - 54 جنيها ، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو،البربون يتراوح  بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو. 

 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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