شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الكيلو الكندوز يتراوح بين 140-160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 5-9-2021 وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز البلدى تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو.

و تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو،و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .