الاقتصاد

استقرار اسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الكيلو الكندوز يتراوح بين 140-160 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت   أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 5-9-2021  وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

واستقرت  أسعار  اللحوم  الكندوز البلدى تتراوح  بين  140-160جنيها للكيلو،  كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو. 

 

و تراوحت  أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو،و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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