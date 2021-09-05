شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع السادس على التوالي، بحجم تداول بلغ 14.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 715.2 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 72.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 563.03 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "المنصورة للدواجن" بحجم تداول بلغ 161.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 361.1 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول 7.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 336 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 17.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 331.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول بلغ 18.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 307.6 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 102.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 262.3 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال"، بحجم تداول 123.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 258.3 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول 3.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 218.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 37.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 215.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 11301.36 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 3038.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 2.58% ليغلق عند مستوى 4056.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.89% ليغلق عند مستوى 13694.29 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 13.02% ليغلق عند مستوى 4205.18 نقطة.