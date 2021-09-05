شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التبادل التجاري بين مصر وقبرص عام 2020 في 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العلاقات المصرية القبرصية تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة على النواحي الاقتصادية.

ويعرض ”الخليج 365” أهم المؤشرات الاقتصادية بين مصر وقبرص وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

- ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2020 لتسجل 164.8 مليون دولار مقابل 93 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 77.2 %.

- سجلت قيمة الصادرات المصرية لقبرص 153.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 47.8 مليون دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 222 %.

- بلغت قيمة الوارادات المصرية من قبرص 10.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 45.2 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 75.9 %.

- ارتفعت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/ 2021 مسجلة 57.5 مليون دولار مقابل 9.2 مليون دولار خلال نفس القترة من عام 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 525%.

- بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 16.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7 %.

- سجلت قيمة تحويلات العاملين القبرصيين بمصر 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة ارتفاع قدرها 108.2%.