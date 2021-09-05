شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد المؤشر من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.08% بما يعادل 9.33 نقطة ليستقر المؤشر على مستوى 11,319.87.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، وذلك طيلة ثبات الدعم المحوي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,169.83 ومستوى المقاومة 11,500.