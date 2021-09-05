الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 05-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد المؤشر من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.08% بما يعادل 9.33 نقطة ليستقر المؤشر على مستوى 11,319.87.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، وذلك طيلة ثبات الدعم المحوي 11,000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,169.83 ومستوى المقاومة 11,500.

عدد أسهم الشركات الرابحة

108

عدد أسهم الشركات الخاسرة

73

عدد أسهم الشركات الثابتة

20

إجمالي عدد الشركات المتداولة

201

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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