شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حذرة بنسبة بلغت 0.85% ليكسب السهم نحو 12 هللة ويستقر على سعر 14.26 ريال، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 14.36، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 13.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.96 ومستوى المقاومة 14.56.