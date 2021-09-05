شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يتخلص من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة وجديدة بنسبة بلغت 0.11% ليكسب السهم نحو 2 هللة فقط ويستقر على سعر 19.02 ريال.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.62، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والنفسي 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.62 ومستوى المقاومة 19.62.