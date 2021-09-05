شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يجني أرباحه – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.83% ليخسر السهم نحو 18 هللة ويستقر على سعر 21.42 ريال، وليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على تأكيد خروجه من نطاق قناة تصحيحية سعريه هابطة على المدى القصير، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 21.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 22.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.20 ومستوى المقاومة 22.10.