شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مدعوما بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -1.24% ليخسر السهم نحو 35 هللة ويستقر على سعر 27.80 ريال.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 27.15، ليستهدف مستوى المقاومة 29.43.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.15 ومستوى المقاومة 29.43.