شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ريدان (6012) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.30% ليخسر السهم نحو 70 هللة ويستقر على سعر 29.80 ريال، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما يدعمه في ذلك استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 32.75، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 29.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.17 ومستوى المقاومة 31.45.