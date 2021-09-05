شكرا لقرائتكم خبر عن جرير يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جرير (4190) للجلسة الثانية على التوالي، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% ليخسر السهم نحو 60 هللة ليستقر على سعر 211.60 ريال، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراق مقاومته الحالية 214.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 225.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 206.80 ومستوى المقاومة 216.60.