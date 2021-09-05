شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة الأغذية يرتفع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع تجزئة الأغذية (TFSI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.64% بما يعادل 64.151 نقطة ليستقر على مستوى 10,092.68، وذلك وسط تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره دون مستوى 9,986.99، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9,720.91.