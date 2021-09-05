شكرا لقرائتكم خبر عن العمران يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم العمران (4141) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.17% ليكسب السهم نحو 20 هللة ويستقر على سعر 115.63 ريال، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 114.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 125.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 114.00 ومستوى المقاومة 122.00.