شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أكتوبر انطلاق "تراثنا" أكبر معرض للحرف والصناعات اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض تراثنا خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021، بمشاركة عدد كبير من العارضين.

يعتبر معرض تراثنا الحدث الأبرز والأهم في قطاع الحرف اليدوية والتراثية، ويحظي بدعم كبير من الحكومة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية الأخرى.

و يذكر أن معرض "تراثنا" يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.