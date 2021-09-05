شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: 40 % من التمويل متناهي الصغر موجه للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- نفين بدر الدين: 2000 عارض يستفيد من المعارض خلال 2021

- تمويل 644 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر للسيدات خلال 7 سنوات

كشفت الدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن 40 % من محفظة التمويل متناهي الصغر موجهة للسيدات في ظل اهتمام الجهاز بدعم مشروعات السيدات.

ونصحت "نيفين بدر الدين"، السيدات الراغبات في عمل مشروعات خاصة من المنزل، بالتوجه إلى أحد أفرع الجهاز المنتشرة في محافظات الجمهورية، للحصول على الدعم الفني والتمويل اللازم لهن، خاصة للحرف التراثية والمهنية.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن جهاز تنمية المشروعات يوجه السيدات إلى الجمعيات الأهلية التابعة لدراسة المشروع ومنحه التمويل في وقت سريع، بل والعمل على تسويق هذا الإنتاج فيما بعد واشراكه في المعارض.

وكشفت عن اقبال الشباب على مشروعات الإنتاج الحيواني والمشروعات الإنتاجية ومشروعات تجارية مثل السوبر ماركت، ولفتت إلى أن التعريفات الواردة بقانون 152 لسنة 2020 يعطي ثقل أكبر لقطاع التمويل متناهي الصغر، وسيكون هناك تركيز أكبر خلال الفترة القادمة على تمويل القطاع الإنتاجي لأنه أكثر قطاع يوفر فرص عمل.

وأوضحت ، أن جهاز تنمية المشروعات يساعد الشباب لترويج إنتاجهم، من خلال المعارض، وجري تنظيم 59 معرض هذا العام بجانب المعارض الخارجية واستفاد منهم أكثر من ألفى عارض هذا العام فقط، بجانب ترويج المبيعات مستقبلاً عبر الموقع الإليكتروني للجهاز، وكذلك تدريبهم على كيفية إدارة المشروع وتسويقه.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات، أنه مول خلال السنوات السبع الماضية ما يزيد عن 644 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر للسيدات، وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة، وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى 734,6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.