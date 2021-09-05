شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 73.50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 66 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 72.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 73.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط