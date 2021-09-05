شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 159 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 153 فلس كمستوى اول ثم 135 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 170 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 155 فلس وبين مستوى المقاومة هو 161 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط