شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى ليغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 1.579 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.60 ريال، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1.52 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.56 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.59 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط