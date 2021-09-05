شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 61.60 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 65.60 فلس، متجاوزا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands"مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 74 فلس،شرط بقاء السهم اعلى مستوى 63 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 63 وبين مستوى المقاومة هو 68 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد