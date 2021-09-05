شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس عند مستوى 263 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع يعمق السهم من عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 255 فلس كمستوى اول ثم 243 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 260 فلس وبين مستوى المقاومة هو 265 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط