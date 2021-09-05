شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يقلص خسائر الاربعاء -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاربعاء، حيث اغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 874 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 820 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 870 وبين مستوى المقاومة هو 880 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد